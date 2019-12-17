تردد قناة الميادين 2019 على النايل سات وأهم البرامج التي تقدمها

يبحث عشاق القضية الفلسطينية وخاصة المقاومة عن تردد قناة الميادين على النايل سات 2019 لما تقدمه من برامج مهمة وما تكشفه القناة من إنجازات امنية واستخباراتية مهمة للمقاومة تصفع قادة العدو الإسرائيلي.

وتحظى قناة الميادين بمتابعة عالية جدًا من الجماهير العربية وعشاق القضية والمقاومة على وجه الخصوص حيث أصبحت عمليات البحث عن تردد قناة الميادين على النايل سات 2019 من أكثر عمليات البحث خلال الأيام الماضية.

وفي هذا التقرير الذي تقدمه وكالة فلسطين اليوم ستقدم تردد قناة الميادين على جميع الأقمار الصناعية، وتعتبر قناة الميادين إحدى القنوات المميزة.

وتتميز قناة الميادين عن القنوات الإخبارية العربية بمتابعة أدق التفاصيل عن فصائل المقاومة سواء في فلسطين أو لبنان أو اليمن أو العراق أو في بلاد أخرى.

يُشار إلى ان قناة الميادين انطلق بثها الرمسي عام 2012 وكان شعار القناة منذ لحظة انطلاق بثها "الواقع كما هو"

وتمكنت القناة أن تجتذب الكثير من المشاهدين والمتابعين، فقد كانت القناة تغطي معظم الأحداث الجارية تغطية شاملة، وفي أحيان كثيرة كانت تغطيتها للأحداث حصرية.

تابع معنا تردد قناة الميادين الجديد Mayadeen على نايل سات وعرب سات وسهيل سات

ومن أهم البرامج التي تقدمها قناة الميادين: (برنامج مترو - برنامج ومضات - برنامج مناجاة - برنامج تأملات - برنامج كلمة حرة - برنامج من الناصرة - برنامج حرر عقلك - برنامج أخر طبعة - برنامج لعبة الأمم - برنامج الاقتصادية - برنامج حوار الساعة)

إضافة إلى (برنامج بيت القصيد - برنامج في الميادين - برنامج تغطية خاصة - برنامج ويبقى العراق - برنامج أجراس المشرق)، بالإضافة إلى تقديم نشرات الأخبار على رأس الساعة.

تردد قناة الميادين على النايل سات “NileSat | 7° W”

المدار 7.0°W

القمر نايل سات

التردد 11391

FEC/SR

(v)

27500

5/6

تردد قناة الميادين التردد البديل علي نايل سات

المدار القمر التردد FEC/SR

8.0°W نايل سات 11012 (h) 27500 – 5/6

تردد قناة الميادين على القمر عرب سات بدر 4 “Arabsat (Badr 4) | 26° E”

المدار القمر التردد FEC/SR

26.0°E عرب سات 11958 (h) 27500 – 3/4

تردد قناة الميادين على القمر يوتلسات “EUTELSAT 25B | 25.5° E”

FREQUENCY: 11678

POLARIZATION: HORIZONTAL

SYMBOL RATE: 27500

FEC: 6/5

تردد قناة الميادين على القمر هوت بيرد “Hot Bird | 13° E”

المدار القمر التردد FEC/SR

13.0°E هوت بيرد 12111 (v) 27500 – 3/4