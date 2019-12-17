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إصابة مواطن برصاص الاحتلال شرق خانيونس

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 19:56 - 17 ديسمبر 2019
جنود الاحتلال جنود الاحتلال
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أصيب مواطن فلسطيني بجراح وصفت بالخطيرة مساء اليوم الثلاثاء، جراء اصابته برصاص من طائرة إسرائيلية شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن طائرات إسرائيلية أطلقت النار تجاه مواطن فلسطيني أثناء محاولته اجتياز السياج الزائل شرق خانيونس.

وأوضحت ان الشاب أصيب بجراح خطيرة وأن سيارات الإسعاف هرعت إلى المكان بحثًا عن جثمان الشاب لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة له.

فيما قالت القناة 12 الإسرائيلية "إن الجيش قتل فلسطيني مسلح قرب السياج الزائل شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".

فيما قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قوات الجيش رصدت فلسطيني مسلح يقترب من السياج الأمني جنوب قطاع غزة حيث قامت طائرة عسكرية بإطلاق نار باتجاهه ورُصدت إصابته".

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