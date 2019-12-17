دورة تدريبية في سلطة الأراضي لكشف أساليب جرائم التزييف والتزوير

عقدت دائرة الشئون الإدارية في الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية في سلطة الأراضي دورة متخصصة في أساليب وطرق كشف التزوير والتزييف.

وأكدت دائرة الشئون الإدارية على أن هذه الدورة تأتي لتطوير قدرات الموظفين وتعريفهم بطرق التزوير خاصة نزيف الخطوط نظرا لطبيعة العمل الخاصة في إدارة سلطة الأراضي لا سيما فيما يتعلق بالعقود والوكالات وغيرها من المعاملات التي تنظم التصرف بالأراضي سواء الحكومية أو الخاصة.

وتتناول الدورة الذي ينفذها خبير الأدلة الجنائية د. يوسف الرنتيسي شرح وتوضيح المفاهيم الأساسية والفنية في علم التزوير واكتساب طرق ومهارات كشف العملات والأوراق المزورة وفحص الأختام إضافة إلى تعلم طرق مضاهاة الخطوط في القضايا المدنية والجنائية.

وتشمل الدورة التي تستمر ستة أيام بواقع 12 ساعة تدريبية تدريبات عملية مكثفة في استخدام الأدوات والأجهزة الفنية في كشف التزوير.

وأوضحت دائرة الشئون الإدارية أن هذه الدورة تنطوي على أهمية بالغة للمحافظة على المال العام وحقوق المواطنين والتأكد من سلامة أوراقهم الثبوتية خاصة في ظل التطور التكنولوجي في نظم وبرامج المعلومات التي سهلت طرق التزييف والتزوير.