وفد أمريكي وآخر من البنك الدولي يصلان قطاع غزة

أفاد المكتب الإعلامي للمعابر، بوصول وفد أمريكي لقطاع غزة عبر معبر بيت حانون "ايرز"، ويتجه للمستشفى الميداني الأمريكي شمال القطاع.

وأوضح المكتب في تصريح صحفي له، أن الوفد الأمريكي يتكون من 11 فردًا، متجهًا إلى المستشفى الأمريكي قرب "إيرز" شمال القطاع.

على الصعيد ذاته، كما أفاد المكتب الإعلامي، بوصول وفد من البنك الدولي، وآخر للصليب الأحمر في غزة، وكذلك وفد من المهندسين الإيطاليين، متجهين لسلطة المياه.

وبدأ العمل في تجهيز المستشفى الميداني الأمريكي قرب معبر بيت حانون "ايرز" شمال القطاع منذ أكثر من 20 يوما، ولم يتم حتى اللحظة الإعلان عن موعد تشغيله.