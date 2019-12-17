ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

وفد أمريكي وآخر من البنك الدولي يصلان قطاع غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:53 - 17 ديسمبر 2019
معبر ايرز معبر ايرز
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

أفاد المكتب الإعلامي للمعابر، بوصول وفد أمريكي لقطاع غزة عبر معبر بيت حانون "ايرز"، ويتجه للمستشفى الميداني الأمريكي شمال القطاع.

وأوضح المكتب في تصريح صحفي له، أن الوفد الأمريكي يتكون من 11 فردًا، متجهًا إلى المستشفى الأمريكي قرب "إيرز" شمال القطاع.

على الصعيد ذاته، كما أفاد المكتب الإعلامي، بوصول وفد من البنك الدولي، وآخر للصليب الأحمر في غزة، وكذلك وفد من المهندسين الإيطاليين، متجهين لسلطة المياه.

وبدأ العمل في تجهيز المستشفى الميداني الأمريكي قرب معبر بيت حانون "ايرز" شمال القطاع منذ أكثر من 20 يوما، ولم يتم حتى اللحظة الإعلان عن موعد تشغيله.

الأكثر مشاهدة

متعلقات