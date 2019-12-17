قناة القدس اليوم الفضائية تعرض فيلمها الأول عن الشهيد "عصام براهمة"

عرضت قناة القدس اليوم الفضائية، اليوم الثلاثاء، فيلمًا يسرد سيرة حياة الشهيد عصام براهمة في ذكرى استشهاده الـ28، وتناولت فيه سيرته النضالية ضد الاحتلال "الإسرائيلي"، وابرز اعماله الجهادية.

وشارك في العرض المرئي الذي نظمته قناة "القدس اليوم" خلال الاحتفال بانطلاقتها الاولى، في قاعة "اوريجانو" وسط مدينة غزة، لفيف من قيادات حركة الجهاد الإسلامي بينهم، الشيخ خضر حبيب، والناطق باسم الحركة أ. داوود شهاب، والمدير التنفيذي للقناة وائل أبو فنونة، وكوادر آخرى من الحركة إلى جانب حضور كبير من المشاركين.

واستحضر العرض الأول المرئي، سيرة حياة الشهيد عصام براهمة (29 عامًا) العطرة، وهو من مواليد مدينة جنين، منذُ انخراطه في صفوف حركة الجهاد، مرورًا بأعماله الجهادية، وصولاً للحظة استشهاده بقصف صاروخي من الطيران المروحي بعد محاصرة قوات خاصة "إسرائيلية" بيت أحد اصدقاءه كان بداخله، في قرية عنزة، بتاريخ 10/12/1992.

وكان الشهيد براهمة، قد نفذ العديد من العمليات البطولية ضد قوات الاحتلال، في مدن الضفة المحتلة، منها تفجير عبوة عن بعد بجيب عسكري صهيوني، وآخر تفجير عبوة لاحد مركبات المستوطنين، الامر الذي أسفر عن مقتل عدد من الصهاينة وجرح آخرين وعرفت أنداك بعملية "المرج"، ما جعل عصام من أبرز المطاردين لجيش الاحتلال لسنوات عدة.

بدوره، ثمن القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الشيخ خضر عدنان، جهود في إبراز دور رجال المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال، وفي الدفاع عن مقدساتنا الإسلامية.

وأكد حبيب، ان القضية الفلسطينية تمر في أصعب ظروفها السياسية، وان شعبنا يعيش ظروف إنسانية صعبة لا مثيل لها، مشددًا على أنها لن تثني شعبنا يومًا ما في التخلي عن أرضه ومقدساتنا في أيدي الصهاينة.

واستعرض خلال كلمته مسيرة الشهداء الابطال الذي ضحوا من أجل فلسطين، ولقنوا العدو دروسًا وعبر لن ينساه، وفي مقدمهم شهداء معركة جنيني، وهم: محمود الطوالبة، وهنادي جردات، وإياد صوالحة، مؤكدًا ان شهداء فلسطين كانوا نبراسًا في التصدي لجبروت الاحتلال.

أما عن المطبعين مع الاحتلال، قال حبيب، غن بعض الدول العربية المطبعة والمهرولة إلى الاحتلال، وتسليم اوراقها في يد الامريكان، مصيرها إلى التهلكة والخضوع لأسيادهم في دول الاستكبار.

وأشار القيادي، إلى ان الشعب الفلسطيني ماضٍ في الصراع ضد مشروع الاحتلال الاستيطاني، حتى تحرير أرض فلسطين من براثن العدو.

وكرمت قناة القدس اليوم الفضائية، عائلة الشهيد عصام براهمة في جنين، وتسلم الدرع التكريمي نيابة عن الحركة القيادي في الجهاد خضر عدنان، وأوصلها لعائلة الشهيد، مؤكدًا على مواصلة نهج المقاومة حتى طرد الاحتلال من فلسطين.

ووجهت والدة الشهيد، الشكر لحركة الجهاد، خلال استحضار ذكرى نجلها، كما ودعت بالرحمة على جميع أرواح الشهداء.

وفي ذكرى الأول لانطلاقة قناة القدس، قال المدير التنفيذي وائل أبو فنونة، :"إنّ القناة نجحت في إطلالتها الإعلامية، وانها حجزت مكان في الساحة الإعلامية الفلسطينية، بحضور كبير".

وأضاف أبو فنونة، ان قناة القدس تعرض برامج مختلفة المضامين تساهم في زيادة الوعي الثقافي للمشاهدين، وستحضر آخر المستجدات والاحداث السياسية والميدانية، لاطلاع المشاهد أولاً بأول.

ووجّه المدير التنفيذي الشكر للعاملين في طواقم القناة، الذين كانوا بمثابة بصمة واضحة في نجاح القناة ووصولها إلى مكان إعلامي مرموق.

وأعلن أبو فنونة، عن انطلاق قناته برامج بحلة جديدة ومتكاملة في ناهية العام 2019، تنقل القناة من مرحلة التأسيس إلى مرحلة تحقيق أهداف سامية تعبر بها بشعار القدس.

واستعرضت القناة القدس مقتطفات من برامجها المتنوعة والمعروضة منها: السياسية والاجتماعية والثقافية، أمام الحضور والمشاهدين.

وفي نهاية الاحتفال كرمت قناة القدس اليوم، ممثلي فيلم "عصام البراهمة"، وأطقمها العاملة.















