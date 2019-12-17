ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. عرض الخبر

جوجل يكشف عن أكثر سؤال طبي بحثًا خلال 2019

  • فلسطين اليوم - واشنطن
  • 17:55 - 17 ديسمبر 2019
جوجل جوجل
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

لجأ أكثر من 93 مليون شخص إلى "دكتور غوغل" خلال عام 2019، وذلك عبر محرك البحث الأمريكي الشهير، للحصول على الاستشارة والمعلومة الطبية.

وكشف "غوغل" جوجل عن أكثر سؤال طبي، تم البحث عنه خلال 2019، في الفترة من يناير/ كانون الثاني وحتى أوائل ديسمبر/ كانون الأول، بحسب شبكة "سي بي إس" الأمريكية

وجاء سؤال "كيفية ضغط الدم" في مقدمة الأسئلة الطبية التي طرحت على "دكتور غوغل" خلال 2019، وهذا ليس غريبا، لأنه من أكثر الأعراض الصحية شيوعا وتزايدا، حيث يتأثر عدد متزايد من الأشخاص دون سن 40 به.

وتتمثل "الوصفة المثالية" لخفض ضغط الدم في فقدان الوزن، وممارسة الرياضة، والتقليل من الملح في الطعام، والعمل على الحد من التوتر، وتناول نظام غذائي صحي يحتوي على كمية أقل من الصوديوم والبوتاسيوم.

الأكثر مشاهدة

متعلقات