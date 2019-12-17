شاهد: شاب عربي يعتنق اليهودية على التلفزيون "الاسرائيلي"

عرضت قناة إسرائيلية تقريرا تلفزيونيًا، تحدثت فيه عن اعتناق شاب كويتي الديانة اليهودية، وقيامه بتنفيذ شعائرها، الأمر الذي أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وزعمت القناة، أن الشاب غير اسمه إلى "نفتالي" وانتقل من الكويت إلى بريطانيا، معربا عن أمله بزيارة إسرائيل والعيش فيها، بحسب "سي إن إن".

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن مباشرتها التحقيق في القضية بعد الجدل الكبير الذي أحدثته في أوساط المجتمع الكويتي، وأنها ستباشر تحركها في حال ورد شكوى رسمية أو بلاغ رسمي في هذه الحادثة.

وأكدت الوزارة أنه في حال "ثبتت صحة التقرير المنشور فإن سحب الجنسية الكويتية من المواطن اليهودي سيكون إجراء عاجلا" بحسب "القبس".