كشف جديد للمسافرين عبر معبر رفح البري

أصدرت وزارة الداخلية و الامن الوطني بغزة بعد ظهر اليوم الثلاثاء كشف جديد للسفر عبر معبر رفح البري.
للاطلاع على الكشف اضغط هنا
12:24 - 04 ديسمبر 2019
11:33 - 08 ديسمبر 2019
15:33 - 11 ديسمبر 2019
08:41 - 09 ديسمبر 2019
08:15 - 11 ديسمبر 2019
17:30 - 08 ديسمبر 2019
23:46 - 05 ديسمبر 2019
11:11 - 05 ديسمبر 2019
10:05 - 04 ديسمبر 2019
19:29 - 15 ديسمبر 2019
12:04 - 04 ديسمبر 2019
22:18 - 13 ديسمبر 2019
19:46 - 09 ديسمبر 2019
23:43 - 08 ديسمبر 2019
23:40 - 09 ديسمبر 2019
22:02 - 14 ديسمبر 2019
14:03 - 09 ديسمبر 2019
11:29 - 04 ديسمبر 2019
12:08 - 05 ديسمبر 2019
14:32 - 14 ديسمبر 2019
13:35 - 11 ديسمبر 2019
14:00 - 07 ديسمبر 2019
14:04 - 07 ديسمبر 2019
21:40 - 08 ديسمبر 2019
20:41 - 03 ديسمبر 2019
11:58 - 04 ديسمبر 2019
14:22 - 07 ديسمبر 2019
13:05 - 10 ديسمبر 2019
11:29 - 12 ديسمبر 2019
13:36 - 08 ديسمبر 2019
10:24 - 09 ديسمبر 2019
23:39 - 07 ديسمبر 2019
09:46 - 12 ديسمبر 2019
17:01 - 08 ديسمبر 2019
12:23 - 06 ديسمبر 2019
13:08 - 04 ديسمبر 2019
10:30 - 09 ديسمبر 2019
17:58 - 03 ديسمبر 2019
19:20 - 06 ديسمبر 2019
10:53 - 16 ديسمبر 2019
18:59 - 16 ديسمبر 2019
01:00 - 13 ديسمبر 2019
23:41 - 16 ديسمبر 2019
23:41 - 16 ديسمبر 2019
16:41 - 15 ديسمبر 2019
أصدرت وزارة الداخلية و الامن الوطني بغزة بعد ظهر اليوم الثلاثاء كشف جديد للسفر عبر معبر رفح البري.
للاطلاع على الكشف اضغط هنا