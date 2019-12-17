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كشف جديد للمسافرين عبر معبر رفح البري

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:01 - 17 ديسمبر 2019
معبر رفح معبر رفح
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أصدرت وزارة الداخلية و الامن الوطني بغزة بعد ظهر اليوم الثلاثاء كشف جديد للسفر عبر معبر رفح البري.

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