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تعرف على خطورة الوضع الليلي في الهواتف المحمولة

  • فلسطين اليوم - واشنطن
  • 15:20 - 17 ديسمبر 2019
تعرف على خطورة الوضع الليلي في الهواتف المحمولة تعرف على خطورة الوضع الليلي في الهواتف المحمولة
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أفادت دراسة جديدة بأن الوضع الليلي الذي أصبح شائعًا مؤخرًا في كثير من تطبيقات الهاتف قد يكون مضرًا على الدماغ وأنماط النوم المعتادة.

وأكدت الدراسة أن الضوء الأزرق المنبعث من الهواتف وأجهزة اللابتوت والتلفزيون ليلاً، له تأثير سلبي أقل على وظائف المخ وأنماط النوم مقارنة بالأضواء الصفراء ذات نفس المستوى من السطوع.

ووجد الباحثون أن التطبيقات التي تغير ألوان الشاشة ليلا وتستخدم الوضع المظلم قد تربك الدماغ وتؤثر على أنماط النوم.

وقال أحد الأطباء المشرفين على الدراسة: "تشير دراستنا إلى أن الوضع المظلم ليس النهج الأفضل، لأن التغييرات في اللون تربك الدماغ أكثر مما تريح العين".

 

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