اشتيه يوقع على اتفاقيات مع المانيا بقيمة 76 مليون يورو

أفادت مصادر محلية، اليوم الثلاثاء، بان حكومة رئيس الوزراء د. محمد اشتية، وقعت اتفاقيات مع المانيا، وبمبوجبه تدعم فيها الأخيرة مشاريع حيوية في قطاع غزة والضفة المحتلة، بقيمة 76 مليون يورو.

ووفقًا لموقع "وفا" الرسمي، ذكر د. اشتيه، ان الاتفاقيات الموقعة تستهدف تنفيذ مشاريع عدة في قطاعات التعليم، والتدريب المهني، والصرف الصحي، وقطاع المياه في قطاع غزة، بالإضافة إلى استكمال مشروع الصرف الصحي شرق نابلس، ومشاريع أخرى.

وشارك في التوقيع عن الجانب الفلسطيني، رئيس مجلس ادارة مصلحة مياه بلديات الساحل في غزة ماجد أبو رمضان، ووزير الخارجية رياض المالكي، ووزير المالية شكري بشارة، ورئيس سلطة المياه مازن غنيم، ورئيس بلدية نابلس سميح طبيلة.

اما عن الجانب الألماني، فحضر كل من، الممثل الألماني لدى فلسطين كريستيان كلاجس، ومدير بنك التنمية الألماني في فلسطين الـ (KFW) جوناس بلو.

وثمن اشتيه، دعم جمهورية ألمانيا والدول المانحة، في ظل الصعوبات الاقتصادية والظروف المعيشية التي يواجهها السكان الفلسطينيين.

ومن جانبه، قال كريستيان كلاجس ممثل ألمانيا، :" إننا على تقة معكم لتطبيق ما وقعنا عليه لتلبية مختلف الاحتياجات"، مضيفًا: "نحن شركا قويون معكم".