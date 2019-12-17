باحثون يكتشفون حبوب لمنع الحمل مفعولها شهر كامل

اكتشف باحثون أمريكيون، حبوبًا جديدة لمنع الحمل، يستمر مفعولها لمدة شهر كال، بديلة عن نظيرتها اليومية والتقليدية التي يستمر مفعولها يوم واحد فقط.

وقدم فريق البحث بديلًا جديدًا لحبوب منع الحمل اليومية، لا تحتاج السيدات إلى تناولها إلا مرة واحدة في الشهر، حيث انها تطلق عقار ”ليفونورجيستريل“ وهو أحد أدوية منع الحمل اليومية الشهيرة، بشكل تدريجي في المعدة على مدار 4 أسابيع.

وأشار الفريق إلى أن الكبسولة التي تؤخذ كل 4 أسابيع، تحتوي على 6 أذرع صلبة، يحتوي كل منها على جرعات متعددة من عقار ”ليفونورجيستريل“.

ويامل الفريق أن تؤدي هذه الحبوب، وهي الأولى على الإطلاق التي تؤخذ عن طريق الفم ويستمر مفعولها لمدة شهر، في يوم من الأيام إلى توفير خيارات جديدة للسيدات الراغبات في تنظيم النسل.