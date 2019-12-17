هارتس: "صفقة القرن" لن تنشر في أي وقت قريب لهذا السبب!

ذكرت صحيفة عبرية اليوم الثلاثاء أن الكونجرس الأمريكي رفض طلباً قدمه البيت الأبيض طالب فيه بالحصول على 175 مليون دولار للترويج لما يسمى بـ"صفقة القرن" في الشرق الأوسط.

ووفقاً لصحيفة "هآرتس" العبرية، فإن قرار الكونجرس الأمريكي يؤكد استبعاد نشر "صفقة القرن" في الوقت القريب، في ضوء الأزمة السياسية المستمرة في "إسرائيل".

و كان من المقرر نشر "صفقة القرن" خلال عام 2019، ولكن تم تأجيلها مراراً وتكراراً بسبب إعادة انتخابات الكنيست، فيما طلبت الإدارة الأمريكية في شهر مارس من الكونغرس تخصيص 175 مليون دولار لإنشاء "صندوق دبلوماسي"، وخططت لتقديم الحوافز المالية للسلطة الفلسطينية للدخول في مفاوضات حول الخطة.

و ترى الإدارة الأمريكية أنه في حالة رفض الفلسطينيون مناقشة "خطة السلام"، يمكن استخدام الميزانية الخاصة لمكافأة الدول في العالم العربي التي توافق على اتخاذ مبادرات دبلوماسية تجاه إسرائيل. حسب ما ذكرت "هآرتس".