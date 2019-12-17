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اعتقال 5فتيات وشابًا

حراس الأقصى يتصّدّون لمستوطن حاول رفع العلم "الإسرائيلي"

  • فلسطين اليوم - القدس
  • 14:30 - 17 ديسمبر 2019
المسجد الاقصى المسجد الاقصى
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تصدّى حراس المسجد الأقصى، اليوم الثلاثاء، لمستوطن حاول رفع العلم "الإسرائيلي" في ساحات المسجد، فيما اعتقلت قوات الاحتلال عدد من المصلين المقدسيين.

ووفقًا لشهود عيان، فان المستوطن اقتحم ساحات الأقصى عند باب القطانين، برفقة مجموعة من المستوطنين، ومعه علم الكيان، فيما تصدى له المرابطين واجبروه على الخروج فورًا.

وأفادت مصادر محلية، بأن عناصر الاحتلال اعتقلت خمسة فتيات وشابًا من ساحة الأقصى، و اقتادتهم الى مراكز التحقيق ، مطالبًا من المصلين بعدم الجلوس في الساحة من جهة مصلى باب الرحمة.

وكان عشرات المستوطنين، قد اقتحموا المسجد الأقصى في ساعات الصباح الباكر، من جهة باب المغاربة، وسط حراشة مشددة من عناصر شرطة الاحتلال.

 


 

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