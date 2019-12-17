لهذه الأسباب احذروا شرب "الصودا الدايت"

كشفت الأبحاث العلمية الحديثة أن الصودا الدايت لها عواقب وخيمة أكثر من العادية على صحة الانسان، علاوة على أنها مسبب رئيسي للسمنة وتفاقم المشاكل الصحية المتزامنة.

وفي تجربة اجرتها الدراسة، كان معدل الوفيات بين أولئك الذين تناولوا أكثر من مشروبين غازيين عاديين في اليوم أعلى من أولئك الذين أفصحوا عن استهلاك أقل من مشروب واحد في الشهر، ووجد الباحثون أن نسبة الخطر كانت أعلى لدى المشاركين الذين يفضلون الصودا الدايت.

كما كشفت أن شرب المشروبات المحلاة صناعيًّا أو الدايت يضاعف خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف والسرطان ثلاث مرات، إذ ترتبط المحليات الصناعية، مثل: الأسبارتام، بسرطان الدم وسرطان الثدي أيضًا“.