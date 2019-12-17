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الجهاد تنظم احتفالاً للأسير المحرر مهدي عجاج

  • فلسطين اليوم - طولكرم
  • 14:16 - 17 ديسمبر 2019
استقبال الاسير مهدي عجاج استقبال الاسير مهدي عجاج
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نظمت حركة الجهاد الإسلامي في محافظة طولكرم، احتفالاً مهيبًا لاستقبال الأسير المحرر مهدي عجاج، بعد اعتقال دام ثلاث سنوات داخل سجون الاحتلال.

 وافرجت قوات الاحتلال عن الأسير مهدي عجاج، من سكان مخيم صيدا، امس الاثنين فيما استقبلته عائلته بحفاوة كبيرة، وبدأت بزيارة المحرر لمنزل الأسير المريض معتصم رداد.

وشارك في الاحتفال القيادي في حركة الجهاد خضر عدنان ونظير نصار ولؤي الأشقر، وذوي أهالي الأسير وشبان الحي.

 وهنأ عدنان المحرر عجاج مذكرا بوعده تعالى للصابرين بالجنة بغير حساب ذاكرا العديد من أسرى البلدة القدامى في سجون الاحتلال.

وطالب القيادي من الصليب الأحمر الدولي، الدقة في نقل أخبار الاسرى، بعد نقل مصلحة سجون الاحتلال خبرًا غير صحيح بشأن اضراب الرفيق أحمد زهران.

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