لأول مرة.. فراولة غزة في إنجلترا وقطر والإمارات

أكدت صحيفة يديعوت اليوم الثلاثاء ، 17/12/2019 ، ان "اسرائيل" سمحت لأول بتصدير فراولة غزة الى إنجلترا وقطر والإمارات .

وقالت يديعوت ان 5 اطنان من فراولة غزة تم تصديرها إلى إنجلترا وقطر والإمارات عبر مطار بن غوريون ومعبر اللنبي.

أن المساحات المزروعة بالفراولة تبلغ 1760دونماً تنتج 5200 طن مابين المزروعة بالفراولة الأرضية والمعلقة، متوقعاً أن يتم تصدير أكثر من 2500- 2700 طن من ثمرة التوت الأرضي "الفراولة" إلى دول العالم الخارجي ودول غرب أوروبا، إضافة الى دول الخليج العربي التي صدر لها لأول مرة هذا العام.

وأوضح القدرة أن هذا الموسم سيكون جيدا ومبشراً، متمنياً أن يعود الموسم بالنفع على المزارع الفلسطيني، مقدماً شكره لكافة الجمعيات الزراعية على الدور الذي يبذلونه في تصدير التوت الأرضي خارج غزة.