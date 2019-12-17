القنوات الناقلة لمباراة الهلال وفلامنجو في كاس العالم للاندية 2019

يواجه الهلال نظيره فلامنجو في نصف نهائي مونديال الأندية، غدا الثلاثاء في الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، ومن المنتظر أن يتم بث اللقاء على قناة BeIn Sports HD 1، وقناتي الكاس 6،3.

ويغيب عن الهلال في مباراة فلامنجو، محمد كنو لاعب وسط الفريق، وذلك بعد تعرضه للطرد في مباراة الترجي التونسي، الأمر الذي أثار غضب جماهير النادي السعودي.

من جهته، أصدر الكولومبي جوستافو كويلار لاعب نادي الهلال، تصريحات مثيرة عن مواجهة فريقه المهمة أمام فلامنجو البرازيلي في نصف نهائي مونديال الأندية.

وقال كويلار في تصريحات صحفية، إن المباراة ستكون صعبة أمام بطل كوبا ليبرتادوريس، مؤكدا على قوة فلامنجو، موضحًا أن فريقه سيحاول تقديم مباراة جيدة من أجل تحقيق الفوز والوصول إلى نهائي مونديال الأندية.

وأكد كويلار، أنه سيقوم نقل كل المعلومات عن فلامنجو - فريقه السابق - إلى الجهاز الفني، فالجميع شاهد مبارياتهم وأدرك مدى قوتهم.

وقال لاعب الهلال، المثير للجدل، أن الهدف الذي سجله جوميز زميله في الفريق، خلال مواجهة الترجي التونسي، كان رائعا، معربا عن سعادته بالنجم الفرنسي.