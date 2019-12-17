"مهجة القدس": الحكم (77) شهراً بحق الأسير صقر فقها

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم، أن ما يسمى محكمة سالم العسكرية الصهيونية أصدرت حكماً بحق الأسير المجاهد صقر زياد شحادة فقها (22 عاماً) من مدينة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة، بالسجن (77) شهراً ومبلغ خمسة آلاف شيكل تعويضات.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 17/11/2017م، ووجهت له سلطات الاحتلال الصهيوني عدة تهم من بينها التخطيط لإطلاق نار تجاه المستوطنين الصهاينة، وإلقاء زجاجات حارقة تجاه قوات الاحتلال، والقيام بأعمال مقاومة.

جدير بالذكر أن الأسير صقر فقها من مواليد 15/09/1997م، وهو أعزب، ويقبع حالياً في سجن مجدو.