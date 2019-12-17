الشيخ عدنان يثني على وقوف أهالي بيت لحم ضد جلسة تنسيق أمني مع الاحتلال

أثنى القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشيخ خضر عدنان، اليوم الثلاثاء 17/12/2019، على وقوف أهالي مدينة بيت لحم بالضفة المحتلة، لمنع جلسة تنسيق أمني بين أجهزة السلطة الفلسطينية بالضفة وبين قوات الاحتلال الصهيوني.

وحمّل عدنان في تصريح صحفي، القيادة السياسية المسؤولة عن الأجهزة الأمنية بالضفة مسئولية ما يحصل من تنسيق أمني.

وقال: التنسيق الأمني مستمر والذي ظهر في بيت لحم جزء من الحقيقة المرة".

وأضاف عدنان: قرارات المجلس المركزي ومنظمة التحرير بوقف التنسيق الأمني لا يتم تطبيقها وهناك ضباط برتب دنيا ومتوسطة يقومون بالتنسيق الأمني المباشر مع العدو".