الكونغرس الأمريكي يرفض تنفيذ "صفقة القرن"

رفض الكونجرس الأمريكي مؤخرًا طلبًا من البيت الأبيض للحصول على 175 مليون دولار للترويج لخطة السلام في الشرق الأوسط .

قرار الكونجرس يعتبر علامة أخرى على أنه من غير المتوقع نشر "صفقة القرن" في أي وقت قريب ، في ضوء الأزمة السياسية المستمرة في إسرائيل.

وكان من المقرر نشر صفقة القرن خلال عام 2019 ، ولكن تم تأجيلها مرارًا وتكرارًا بسبب إعادة انتخابات الكنيست ، وفي مارس ، طلبت الإدارة من الكونغرس تخصيص 175 مليون دولار لإنشاء "صندوق دبلوماسي" ، وخططت لتقديم الحوافز المالية للسلطة الفلسطينية للدخول في مفاوضات حول الخطة.

ويشار الى ان الإدارة تأمل في حال رفض الفلسطينيين مناقشة خطة السلام ، يمكن استخدام الميزانية الخاصة لمكافأة الدول في العالم العربي التي توافق على اتخاذ مبادرات دبلوماسية تجاه إسرائيل.