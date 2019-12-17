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بعد رفضه نقل 175 مليون دولار

الكونغرس الأمريكي يرفض تنفيذ "صفقة القرن"

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 11:58 - 17 ديسمبر 2019
الكونغرس الكونغرس
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رفض الكونجرس الأمريكي مؤخرًا طلبًا من البيت الأبيض للحصول على 175 مليون دولار للترويج لخطة السلام في الشرق الأوسط .

قرار الكونجرس يعتبر علامة أخرى على أنه من غير المتوقع نشر "صفقة القرن" في أي وقت قريب ، في ضوء الأزمة السياسية المستمرة في إسرائيل.

وكان  من المقرر نشر صفقة القرن  خلال عام 2019 ، ولكن تم تأجيلها مرارًا وتكرارًا بسبب إعادة انتخابات الكنيست ، وفي مارس ، طلبت الإدارة من الكونغرس تخصيص 175 مليون دولار لإنشاء "صندوق دبلوماسي" ، وخططت لتقديم الحوافز المالية للسلطة الفلسطينية للدخول في مفاوضات حول الخطة.

ويشار الى ان الإدارة تأمل في حال رفض الفلسطينيين مناقشة خطة السلام ، يمكن استخدام الميزانية الخاصة لمكافأة الدول في العالم العربي التي توافق على اتخاذ مبادرات دبلوماسية تجاه إسرائيل.

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