سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار

لا يكف اللبنانيون عن مواصلة مطالعة أسعار صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، بسبب الانهيارات الحاصلة على صرف سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار الامريكي، لاسيما أن الاقتصاد اللبناني يواجه فترة اقتصادية عصيبة جداً لأسبابٍ عديدة منها الأحداث السياسية.

يشار إلى ان أسعار الليرة اللبنانية سواء في السوق السوداء او الصادرة عن البنك المركزي تشهد انخفاضاً قياسياً امام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى، حيث تعرضت الليرة لخسائر كبيرة بسبب ما تشهده البلاد من مظاهرات.

وتعرضت الليرة اللبنانية لانتكاسة حقيقية في الأيام الماضية بسبب استمرار المظاهرات وازمات المصارف اللبنانية التي دفعت المستثمرين واللبنانيين للتوجه إلى السوق السوداء مما رفع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، إذ اصبح اللبنانيون يلجؤون الى السوق السوداء بسبب السياسات المصرفية التي وصفوها بالخاطئة.

وصل سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 17/12/2019 مقابل الدولار الامريكي 1.512.0306 ليرة لبنانية، على الرغم من أنه كان أقل من ذلك بكثير في الأيام الماضية، ولكن الحال في السوق الحرة أصبح وضع غريب، وكان قد تم إلغاء العمل بالليرة اللبنانية تمامًا، وأصبح الآن ما يمكن استخدامه والوسيلة المستخدمة للتسعيرة هي الدولار فقط.

سعر الدولار في لبنان السوق السوداء

1 دولار أمريكي = 1.512.0306 ليرة لبنانية.

1 ليرة لبنانية = 0.0007 دولار أمريكي