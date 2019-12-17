العمادي يصل غزة مساء اليوم لبحث عدة مشاريع منها المستشفى الامريكي وخط الكهرباء

من المقرر ان يصل محمد العمادي السفير القطري ورئيس اللجنة القطرية لإعمار قطاع مساء اليوم 17/12/2019، إلى القطاع عبر حاجز بيت حانون "إيرز".

ويرافق العمادي لقطاع غزة وفقا لمصادر صحفية وفد يضم 6 شخصيات بينهم نائبه خالد الحردان، وفيصل عبد الواحد الحمادي وهو نائب رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية، إلى جانب نايف العمادي وهو دبلوماسي يعمل في مكتب وزارة الخارجية بالدوحة.

وبينت المصادر الى ان العمادي سيلتقي قيادة حماس، لوضعهم في صورة التطورات المتعلقة بمباحثات تثبيت التفاهمات، وما يتعلق بالمستشفى الأمريكي، وكذلك خط الكهرباء 161، وغيرها من المشاريع.