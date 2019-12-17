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ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:33 - 17 ديسمبر 2019
اسرى في سجون الاحتلال اسرى في سجون الاحتلال
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أفادت إذاعة صوت الأسرى أن ثلاثة أسرى من مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة يدخلون اليوم 17 من ديسمبر أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، بينهم اثنان محكومان بالمؤبد.

والأسرى هم:

الأسير علاء الدين فهمي فهد الكركي (46 عامًا) محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 1993، وأمضى 26 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير بكر خليل شحادة نجار ( 39 عامًا) محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير وائل عبد المجيد أحمد أبو جبين (48 عامًا) محكوم بالسجن 15 عامًا ومعتقل منذ عام 2005، وأمضى 14 عامًا في السجون.

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