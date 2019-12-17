ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. أسرى
  3. عرض الخبر

بعد تحويل الاسيرة شذى للإداري ..ارتفاع عدد الأسيرات المعتقلات إداريًا إلى "4"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:22 - 17 ديسمبر 2019
الاعتقال الاداري.JPG الاعتقال الاداري.JPG
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

 

حولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء 17/12/2019، الأسيرة شذى حسن (20 عامًا) من محافظة رام الله والبيرة، إلى الاعتقال الإداري لمدة ثلاثة شهور.

وقال نادي الأسير إن تحويل الأسيرة حسن إلى الاعتقال الإداري، يرفع عدد الأسيرات المعتقلات إداريًا إلى أربع أسيرات وهن: الأسيرة آلاء البشير (23 عامًا) من قلقيلية اُعتقلت في الـ24 من تموز 2019، والأسيرة شروق البدن (25 عامًا) من بيت لحم اُعتقلت في الـ25 تموز 2019، والأسيرة بشرى الطويل (26 عامًا) من رام الله اُعتقلت في الـ11 من كانون الأول 2019، بالإضافة إلى الأسيرة شذى حسن (20 عامًا) من رام الله، والتي اُعتقلت في تاريخ الـ12 من كانون الأول 2019.

يُشار إلى أن عدد الأسيرات في معتقلات الاحتلال وصل إلى (42) أسيرة، بينهن (38) أسيرة في معتقل "الدامون" وأربع أسيرات في معتقل "هشارون"، بينهن أسيرة قاصر وهي الأسيرة أفنان أبو سنينة (17 عامًا) من محافظة الخليل.

ومن الجدير ذكره أن الاحتلال اعتقل منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، (110) أسيرات.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات