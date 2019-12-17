غزة: إجراء أول عملية زراعة كلى بأيدٍ محلية في مجمع الشفاء الطبي

تمكن الطاقم الطبي المحلى بمجمع الشفاء الطبي من إجراء أول عملية زراعة كلى بأيدٍ محلية لمريض ثلاثيني، بإشراف د.وليد مسعود رئيس الوفد الأردني لزراعة الكلى و استشاري جراحة الأوعية الدموية وزراعة الكلى، وذلك ضمن المرحلة الرابعة للبرنامج الثاني لزراعة الكلى الذى أجرى خلالها زراعة كلى لأربع حالات.

وأوضح د.ابراهيم رمضان أخصائي جراحة الأوعية الدموية بمجمع الشفاء الطبي، أنه تم اجراء أول عملية زراعة كلى بالتعاون مع قسم المسالك البولية وبإشراف د.مسعود.

وقال د. رمضان:" تم زراعة كلى بنجاح للحالة الرابعة حيث زرعت الشريان الكلوي والوريد الكلوي، كما أجرى د.فايز زيدان رئيس قسم المسالك البولية بالمجمع الذى أجرى عملية زراعة الحالب للمريض".

وأشار إلى أنه تم اجراء فحص تطابق الأنسجة للمرضى في مستشفيات المحافظات الشمالية بالتنسيق مع جمعية اغاثة أطفال فلسطين، وبعد التأكد من نتيجة فحوصات تطابق الأنسجة بين المريض والمتبرع وهو شقيقه، أجريت العملية التي استمرت ما يقارب الساعتين ،والمريض الآن يخضع للمتابعة العلاجية.

وعبر د. رمضان عن شكره للفريق الأردني بقيادة د.مسعود الذى كان قد درب الطواقم الطبية المحلية على مدار أربعة شهور حتى تمكنوا من إنجاز هذه العمليات بنجاح،

كما و قدم شكره لرئيس قسم الأوعية الدموية الدكتور اسماعيل الجدبة رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بالمجمع، لما قدمه من دعم لنجاح العملية، معتبرا أن هذا المشروع الوطني جاء ليخدم كافة مرضى الفشل الكلوي البالغ عددهم 800 مريض فى قطاع غزة وينهى معاناتهم من عمليات الغسيل الكلوى المرهقة على مدار سنوات.

كما عبر د. رمضان أيضا عن شكره الخاص للمتبرعين بالعلاجات الخاصة بزراعة الكلي، من المملكة الأردنية الهاشمية .

يذكر أن عدد المرضى الذين أجريت لهم زراعة كلى حتى مغادرة الوفد الأردني ( 17) مريض وتكللت جميعها بالنجاح منذ بداية البرنامج والذي بدأ في الرابع عشر من يوليو 2019 .

ومن المتوقع أن تكون زيارة الوفد الاردني الخامسة، في غضون شهر من الآن، حيث أصبحت زيارته تكرر كل شهر بشكل دوري.

من جانبه، قدم د. محمد أبو سلمية مدير عام مجمع الشفاء الطبي شكره وتقديره للطواقم المحلية ولأعضاء الوفد الاردني ولجمعية اغاثة اطفال فلسطين على جهودهم المبذولة في التخفيف عن أبناء شعبنا في ظل ما يشهده المرضى من معاناة السفر والتنقل.

ويأتي اجراء واحدة من عمليات زراعة الكلى على يد الطواقم الطبية المحلية في مجمع الشفاء الطبي ، من خلال الخبرة المكتسبة من الفريق الأردني بقيادة د.مسعود، والفريق الآخر بقيادة د.عبد القادر حماد استشاري زراعة الأعضاء فى مستشفى ليفربول ببريطانيا والذى أجرى حتى الآن (74)عملية زراعة كلى لمرضى الفشل الكلوي من جميع محافظات قطاع غزة بمشاركة الطاقم المحلى.





