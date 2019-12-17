روسيا تطور "مالكا" أقوى المدافع في العالم.. تعرف على السلاح الذي لا يرحم!

من المقرر أن تنتهي شركة "أورالترانسماش" الروسية من تطوير وتحديث أقوى المدافع في العالم، "مالكا" ( ذاتية الحركة)، قبل نهاية العام، بعد ان تم اختباره بنجاح في ميدان التدريب.

وأوضح المدير العام شركة "أورالترانسماش" الروسية دميتري سيميزوروف، أن شهر ديسمبر/كانون الأول سيشهد عملية صيانة كبيرة مع تحديث عميق للمدفع.

وقال "تم إجراء استبدال الاستيراد وجرى تركيب أجهزة جديدة. وسنقوم في العام المقبل بإعداد الإنتاج التسلسلي لأنظمة المدفعية هذه".

يشار إلى ان سلاح مالكا المحدث تم صنعه في الثمانينيات وما زال يعتبر أحد أقوى المدافع في العالم، ويثبت على منصة مدفعية سوفيتية ذاتية الدفع، مسلحة بمدفع عيار 203 ملم. تم اعتمادها في التسليح عام 1975 وفي 1983، جرى عليها التحديث الأول، وتم تصميم المنصة لتدمير الأهداف المهمة وأهداف العدو الموجودة في العمق التكتيكي للدفاع خلف خط المواجهة.

ويتميز سلاح مالكا بقذائفه شديدة الانفجار، وكذلك الذخيرة النشطة، لكن الميزة الرئيسية لهذا السلاح هي القدرة على استخدام القذائف الخرسانية والكيميائية، وكذلك الذخيرة الخاصة مع شحنة نووية.









