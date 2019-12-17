استطلاع: دونالد ترامب يحافظ على شعبيته رغم محاولات عزله

كشف استطلاع امريكي النقاب عن ارتفاع شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الرغم من التحقيقات التي يجريها الكونجرس في محاولة لعزله.

واظهر استطلاع أجرته جامعة "كوينيبياك" أن شعبية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تزايد واضح، إذ أعرب 43% من الذين شاركوا في الاستطلاع عن رضائهم على العمل الذي يقوم به ترامب، مقبل 52% أعربوا عن عدم رضائهم.

ويقول المحللون والمراقبون إن نتائج الاستطلاع، تعكس رأي الشارع الأمريكي في اقتصاد بلادهم، حيث يرى المشاركون في الاستطلاع أن الاقتصاد تحسن، ونسبة البطالة تقلصت.

كذلك أظهر الاستطلاع أن نسبة المستقلين الراضين عن عمل الرئيس الأمريكي بلغت 42%.