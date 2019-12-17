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خلال 2019: 88 قتيلًا في الداخل المحتل

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:41 - 17 ديسمبر 2019
جرائم الداخل المحتل تتضاعف جرائم الداخل المحتل تتضاعف
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ارتفعت معدلات الجريمة في الداخل المحتل خلال عام 2019 ، حيث قتل 88 فلسطينياً في الأراضي المحتلة عام 48 منذ بداية العام الذي شارف على الانتهاء.

ووفقاً لتقرير صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن أقل من ثلث تلك الجرائم تم الكشف عن الجناة الذين ارتكبوها، في حين أن الكشف عن الجناة في المجتمع اليهودي وصلت إلى نحو 60% من الجرائم المرتكبة، وهو ما يعتبر أكثر بكثير مما كشف في المجتمع العربي.

وأشارت الصحيفة إلى أن انتشار استخدام السلاح في الوسط العربي وزيادة عمليات القتل تسببت في تظاهرات احتجاجية، إلا أنها لم تؤدي إلى التغيير الذي كان يتطلع إليه الجميع، وأكدت في الوقت ذاته على عدم نجاعة الشرطة الإسرائيلية في ضبط وجمع الأسلحة، وتقليل عدد حالات القتل.

ووفقًا للصحيفة، فإن هناك عامل آخر ذو تأثير كبير على انتشار ظاهرة القتل، وهو عدم ثقة الفلسطينيين في الداخل بجهاز الشرطة الإسرائيلية.

وأشارت إلى أن حملة الشرطة لجمع السلاح رغم منحها الحصانة لمن يسلمه، فشلت بعد أن تم جمع فقط 20 قطعة سلاح وأغلبها قديمة جدًا.

وتشير تقديرات الشرطة الإسرائيلية إلى أن هناك 150 ألف قطعة سلاح لدى الفلسطينيين في الداخل.

ووفقًا للصحيفة، فإن ظاهرة العنف لا تتحمل الشرطة الإسرائيلية المسؤولية عنها لوحدهاـ، بل هي أحد النماذج التي تظهر الإهمال المستمر من الحكومة المتعاقبة.

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