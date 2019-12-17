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تعرف على طقس فلسطين خلال الأسبوع المقبل

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:41 - 17 ديسمبر 2019
طقس فلسطين طقس فلسطين
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توقع موقع طقس فلسطين أن تكون الأجواء باردة نسبياً الى باردة في مختلف المناطق، وفي ساعات الليل يسود طقس بارد بشكل لافت خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

كما، توقع ان يكون الطقس ان يطرا ارتفاع على درجات الحرارة وان ويسود طقس صافٍ ومستقر تماماً في كافة المناطق ، وتكون الأجواء باردة نسبياً نهاراً في الجبال ومعتدلة في المناطق المنخفضة ، وفي ساعات الليل يسود طقس بارد في كافة المناطق خصوصاً في المرتفعات الجبلية ، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

اما يوم الخميس المقبل، فيطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة ، ويسود طقس صافٍ ومستقر تماماً في كافة المناطق ، وتكون الأجواء في ساعات النهار مائلة للبرودة قليلاً في الجبال ومعتدلة في المناطق المنخفضة والساحلية ، وفي ساعات الليل يسود طقس بارد في كافة المناطق خصوصاً في المرتفعات الجبلية ، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة وتنشط أحياناً .

ويطرأ السبت المقبل ارتفاع على درجات الحرارة ، ويسود طقس مستقر تماماً في كافة المناطق ، وتكون الأجواء في ساعات النهار معتدلة نسبياً خصوصاً في المناطق المنخفضة والساحلية ، وفي ساعات الليل يسود طقس بارد نسبياً في كافة المناطق خصوصاً في المرتفعات الجبلية ، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة .

 

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