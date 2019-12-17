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قوات الاحتلال والمستوطنون يعربدون ويقتحمون عدة منازل للمواطنين في نابلس

  • فلسطين اليوم - نابلس
  • 08:36 - 17 ديسمبر 2019
اقتحام اقتحام
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اقتحمت قوات الاحتلال "الاسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء 16/12/2019 ، بلدات غربي نابلس، وبلدة بيت فوريك شرقاً.

وقال شهود عيان ان اقتحام قوات الاحتلال يأتي بالتزامن مع اعتداءات للمستوطنين في بلدة جيت شرقي قلقيلية ، حيث رصد الأهالي اقتحام قوة للاحتلال بلدة "صرة" ومحيطها، إضافة لمحيط بلدة قوصين والقرى الواقعة بين نابلس وقلقيلية، وذلك بعد ساعات من إطلاق مستوطنين النار تجاه منزلٍ في قرية جيت، دون وقوع إصابات.

من جهته، قال مسؤول ملف الاستيطان بشمال الضفة غسان دغلس، إنّ مجموعة من المستوطنين استهدفوا بالرصاص والحجارة منزل المواطن علي السدة على أطراف قرية جيت، ما تسبب بحدوث أضرار مادية دون وقوع إصابات.

كما تعرّضت بلدة بيت فوريك شرقي نابلس لاقتحام مماثل من دوريات الاحتلال أعقبه ملاحقة ومطاردة للشبان.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية العيساوية في القدس المحتلة، وتمركز جنود مشاة على أطرافها ومداخلها.

 

 

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