أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء 17/12/2019- ارتفاع متواصل

تواصل أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء 17/12/2019 الارتفاع على أسعارها في الأسواق المحلية في فلسطين.

وقد ارتفعت أسعار العملات بشكل ملحوظ خلال اليومين الماضيين، بعد أن عانى من انخفاض حاد في الأسواق المحلية.

وتحظى أسعار العملات مقابل الشيكل باهتمام كبير لدى المواطنين والمتابعين، وخاصةً التجار منهم، فيحرصون على قراءة الأخبار المتعلقة بالعملات.

وقد سجلت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء 17/12/2019 وفقاً لبنك فلسطين:

شراء

3.4800 دولار/ شيكل

4.900 دينار / شيكل

3.8800 يورو/ شيكل

0.7080 دولار / دينار

1.1050 يورو/ دينار

بیع

3.5100 دولار/ شيكل

4.9600 دينار / شيكل

3.9200 يورو/ شيكل

0.7105 دولار / دينار

1.1250 يورو/ دينار