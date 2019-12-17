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خطيبة خاشقجي تنتقد موقف الإعلام الأوروبي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 07:54 - 17 ديسمبر 2019
خطيبة خاشقجي خطيبة خاشقجي
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انتقدت ، خطيبة الصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي خديجة جنكيز ، موقف الإعلام الأوروبي من جريمة قتله ، مشيراً الى ان الإعلام الأوروبي لم يبد ردة فعل على جريمة مقتله

وقالت خلال جلسة خاصة عن جريمة قتل خاشقجي، عقدها مركز فكري إيطالي في العاصمة روما ، مشيراً الى ان زملاء جمال الإيطاليين لم يكلفوا أنفسهم عبء تعزيتها على مقتله.

واعتبرت ان دور تركيا في كشف ملابسات الجريمة، مهم ، مضيفاً أن المجتمع الدولي، خصوصا أوروبا، لم يتأثر بمقتل خاشقجي، مردفة بأن "قتل شخص داخل قنصلية بلاده ليست جريمة عادية".

وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.

 

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