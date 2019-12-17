غرق 7 مهاجرين قبالة السواحل المغربية وانتشال 70 آخرين بينهم 10 نساء

قالت وكالة الأنباء المغربية اليوم الثلاثاء، ان سفينة تابعة لخفر السواحل المغربية انتشلت قبالة سواحل المملكة جثث سبعة مهاجرين غير نظاميين وأنقذت 70 مهاجراً آخر يتحدّرون جميعاً من دول افريقية جنوب الصحراء الكبرى بعدما واجه قاربهم صعوبات، بحسب ما أفاد مصدر رسمي.

وقالت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إنّ "الأشخاص الذين تم إنقاذهم، ومن ضمنهم 10 نساء ورضيع، كانوا في حالة صحيّة متدهورة، وتلقّوا العلاجات الأولية الضرورية على متن سفينة خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية، قبل أن يتم نقلهم سالمين إلى ميناء الناظور" في شمال المملكة.

وأضافت أن الجثث السبع تعود لمهاجرين "كانوا جزءاً من هذه المجموعة من المهاجرين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء".

من جهتها أفادت منظمة "كامينادو فرونتيراس" غير الحكومية الإسبانية أنّ القارب الذي جنح ليل الأحد-الإثنين في بحر البوران كان يقلّ حوالي مئة مهاجر، بينهم 24 مهاجراً لا يزالون في عداد المفقودين.

ولقي حوالي 25 ألف شخص مصرعهم منذ كانون الثاني/يناير 2014 أثناء محاولتهم الهجرة سرّاً إلى أوروبا، وفقًا لأحدث حصيلة صادرة عن المنظمة الدولية للهجرة.