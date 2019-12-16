السعودية تستضيف أكثر من 100 فنان عالمي في مهرجان موسيقى هو الأضخم

من المقرر أن تستضيف العاصمة السعودية الرياض أضخم مهرجان موسيقي في الشرق الأوسط، في إطار سياسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالانفتاح على العالم، وسيجمع المهرجان أكثر من 100 فنان عالمي في مجال التنسيق الموسيقي، وفقا لما ذكرت الجهات المنظمة للمهرجان.

وانطلاقاً من حرص مهرجان (ميدل بيست) ودوره كمنصة تهدف إلى تمكين المواهب السعوديين وعرض مهاراتهم أمام الجمهور، فقد تم إنشاء مسرح (سعودي بيست) الذي يصفه المنظمون بأنه فخر المهرجان، حيث تم تخصيصه للمواهب السعودية الناشئة.

وستستمر فعاليات المهرجان على مدى ثلاثة أيام اعتبارا من 19 ديسمبر الجاري.