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السعودية تستضيف أكثر من 100 فنان عالمي في مهرجان موسيقى هو الأضخم

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:32 - 16 ديسمبر 2019
مهرجان موسيقى في السعودية مهرجان موسيقى في السعودية
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من المقرر أن تستضيف العاصمة السعودية الرياض أضخم مهرجان موسيقي في الشرق الأوسط، في إطار سياسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالانفتاح على العالم، وسيجمع المهرجان أكثر من 100 فنان عالمي في مجال التنسيق الموسيقي، وفقا لما ذكرت الجهات المنظمة للمهرجان.

وانطلاقاً من حرص مهرجان (ميدل بيست) ودوره كمنصة تهدف إلى تمكين المواهب السعوديين وعرض مهاراتهم أمام الجمهور، فقد تم إنشاء مسرح (سعودي بيست) الذي يصفه المنظمون بأنه فخر المهرجان، حيث تم تخصيصه للمواهب السعودية الناشئة.

وستستمر فعاليات المهرجان على مدى ثلاثة أيام اعتبارا من 19 ديسمبر الجاري.

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