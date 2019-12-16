تردد قناة روتانا سينما 2019 نايل سات

قناة روتانا سينما من القنوات القديمة نسبيًا حيث كان بداية بثها في عام 2005م أو بشكل أكثر تحديدًا في اليوم الأخير من عام 2004م، وكانت انطلاقة القناة قوية حيثُ جذبت إليها الأنظار من كافة الدول العربية.

وتعود ملكية قناة Rotana Cinema إلى الأمير الوليد بن طلال الذي يمتلك شبكة قنوات روتانا بكافة قنواتها مثل روتانا كلاسيك والتي تعرض أفلام ومسرحيات الزمن الجميل، وروتانا دراما التي تبث كل ما هو جديد في عالم الدراما العربية، وروتانا كليب وروتانا الخليجية وغيرهم من القنوات

وتعد قناة روتانا سينما أحد أكثر فروع باقة قنوات روتانا السعودية شعبية في مصر والمنطقة العربية ويكمن السبب في ذلك إلى امتلاكها أضخم مكتبة أفلام عربية متنوعة التصنيفات ما بين تراجيدي وكوميدي وأكشن وأثارة بالإضافة لعدد كبير من الأعمال التاريخية التي تلاقي قبول واستحسان محبي السينما والفن المصري والعربي.

قامت قناة روتانا سينما بإضافة البث المباشر لموقعها ليتمكن متابعي القناة من المشاهدة في كل مكان للقناة وما يعرض عليها أول بأول مجاناً بدون تشفير فهي تقوم بعرض مستمر لمجموعة كبيرة من الأفلام طوال اليوم ونحن قمنا بتزويد زر البث المباشر إلى جدول الترددات ليتمكن مشاهدي القناة متابعة الأفلام على شاشة روتانا سينما، ولمعرفة أخر أخبار القناة يمكنكم زيارة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بقناة روتانا سينما على الفيس بوك وتويتر وانستجرام.

تردد قناة روتانا سينما 2019