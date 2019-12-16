أمريكا تتعهد بدعم أوكرانيا في مواجهة الروس

تعهدت اليوم الاثنين، وزارة الخارجية الأمريكية بمساعدة أوكرانيا بدون تردد لمواجهة العدوان الروسي المستمر عليها.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها نشرته وسائل إعلام دولية، أن نائب وزير الخارجية الأمريكي، ديفيد هيل، شدد خلال المحادثات مع ديمتري كوليبا نائب رئيس الوزراء الأوكراني خلال لقاء جمعهما في واشنطن في 13 ديسمبر، على "دعم الولايات المتحدة الثابت لسلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها في مواجهة العدوان الروسي المستمر"​​​.

يشار إلى أن الكونغرس الأمريكي أقر تخصيص مبلغ 300 مليون دولار لتقديمها كمساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العام 2020، بينما أعلن وزير الخارجية الأوكراني، فاديم بريستايكو، أن جزءا من هذه الأموال سيتم توجيهه لشراء أسلحة فتاكة.