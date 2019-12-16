حماس تحمل الاحتلال تداعيات الإجراءات القمعية بحق الأسرى

أدانت حركة حماس اليوم الاثنين، استمرار دولة الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها "القمعية والتعسفية" بحق الأسرى في سجونها.

وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم في بيان له، :" إن الحركة تحمل الاحتلال دولة الاحتلال "الإسرائيلي" كل ما يترتب على هذه الحماقات من نتائج وتداعيات وإجراءات تعسفية وقمعية ضد الأسرى.

وأضاف أن قضية الأسرى بالنسبة للمقاومة ولشعبنا مقدسة، والمساس بهم خط أحمر، والدفاع عنهم والوقوف إلى جانبهم في معاركهم كافة مع سلطات الاحتلال واجب وطني على الجميع.

وطالب برهوم كل مكونات الشعب الفلسطيني بالبقاء على العهد مع الأسرى، و"جعل حقوقهم وحريتهم وإنهاء معاناتهم معركتنا جميعا نخوضها بكل قوة في مواجهة سياسات وحماقات العدو بحقهم".

كما طالب المؤسسات الحقوقية بمغادرة مربع المراقبة الصامتة والفعل الضعيف، والتدخل القوي والفاعل لإنهاء معاناة الأسرى ،ووقف كل إجراءات الاحتلال وانتهاكاته بحقهم".