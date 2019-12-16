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غدًا.. استنفار عسكري لجيش الاحتلال قرب حدود قطاع غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 21:59 - 16 ديسمبر 2019
جيش الاحتلال الاسرائيلي على الحدود الشمالية جيش الاحتلال الاسرائيلي على الحدود الشمالية
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من المقرر أن يبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح غدٍ الثلاثاء مناورة عسكرية كبيرة قرب غلاف قطاع غزة ومدينة سديروت المحتلة، على أن تنتهي المناورة في ساعات المساء من ذات اليوم.

وأوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن المناورة العسكرية التي ستبدأ غدًا الثلاثاء سيتخللها حركة نشطة للقوات والمركبات العسكرية.

وأشارت إلى أن المناورة العسكرية تم التخطيط لها مسبقا كجزء من البرنامج التدريبي لعام 2019 وتهدف المناورة للحفاظ على استعداد جيش الحرب الإسرائيلي لأي مواجهة قادمة سواء في الشمال (حزب الله) أو في الجنوب (قطاع غزة حماس والجهاد الإسلامي).

 

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