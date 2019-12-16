مسودة صفقة القرن كما كشفتها قناة الميادين

كشفت فضائية الميادين مساء اليوم الانين عن مسودة صفقة القرن الأمريكية لإنهاء الصراع بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي.

وجاءت التسريبات التي حصلت عليها الميادين من مسودة صفقة القرن الامريكية بـ22 بندًا ومنها فتح التجارة بين قطاع غزة وسوق العمل في الضفة الغربية وإسرائيل والعالم أجمع عبر موانئ إسرائيل والمعابر الحدودية.

كما تتحدث مسودة الصفقة عن تشكيل حكومة فلسطينية جديدة يتم الانتخابات فيها بعد عام من الاتفاق على صفقة القرن وإطلاق سراح الأسرى.

وتكشف مسودة الصفقة عن إقامة جسر معلق يربط قطاع غزة والضفة الغربية تنفذه الصين بتكلفة النصف 50%، فيما تقوم اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وكندا بدفع 40% من تكلفة بناء الجسر، اما أمريكا والاتحاد الأوروبي 10% من تكلفة الجسر.

وتذكر مسودة صفقة القرن، أنه اذا رفضت حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية الصفقة فإن أمريكا ستقطع كل الدعم المالي للفلسطينيين، كما ستعمل على منع الدول من دعم ومساعدة الفلسطينيين، أما إذا رفضت إسرائيل الصفقة فإن الدعم الاقتصادي لإسرائيل سوف يتوقف

ووفقًا للمسودة فإن أي معركة جديدة بين إسرائيل وحماس فإن أمريكا ستدعم إسرائيل لإلحاق الأذى الشخصي بقيادة حماس والجهاد الإسلامي