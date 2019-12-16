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نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا مباراتين ناريتين لريال مدريد وليفربول

  • فلسطين اليوم - سويسرا
  • 20:54 - 16 ديسمبر 2019
أبطال أوروبا أبطال أوروبا
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أجريت اليوم الاثنين قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون السويسرية.

وأسفرت القرعة عن مواجهتين ناريتين لكل من ريال مدريد وليفربول، حيث يصطدم ريال مدريد بمانشستر سيتي، فيما يواجه ليفربول حامل اللقب نظيره أتلتيكو مدريد.

وتأتي ضمن الصدامات القوية أيضًا مباراة بايرن ميونخ وتشيلسي، وباريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند.

المباريات السهلة

وأسفرت القرعة عن مواجهة سهلة لبرشلونة حيث يواجه نابولي، ويوفنتوس الذي يواجه ليون.

وفي مباراتين متكافئتين يلعب فالنسيا مع أتالانتا، وتوتنهام مع لايبزيج.

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