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دعوات متناقضة حول الدوام الأكاديمي في جامعة بيرزيت غدًا الثلاثاء

  • فلسطين اليوم - بيرزيت
  • 20:15 - 16 ديسمبر 2019
جامعة بيرزيت جامعة بيرزيت
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تباينت الدعوات مساء اليوم الاثنين بين إدارة جامعة بيرزيت ومجلس طلبتها حول الالتزام الأكاديمي للطلبة غدًا الثلاثاء في ظل وجود أزمة طلابية.

وقرر مجلس طلبة الجامعة في ساعات مساء اليوم الاثنين، اغلاق الجامعة حتى اشعار آخر والاعتصام داخل الجامعة حتى تستجيب الإدارة لجملة من المطالب التي يسعى اليها المجلس.

وكانت إدارة الجامعة في وقت سابق من قرار المجلس، أكدت على انتظام الدوام كالمعتاد في جامعة بيرزيت صباح يوم غد الثلاثاء 17/12/2019.

وكانت إدارة جامعة بيرزيت أخلت صباح اليوم الجامعة من الطلبة نظراً لعدم الالتزام بقرار مجلس الجامعة الخاص بتجميد النشاطات الطلابية، وحفاظاً على سلامة الطلبة والجامعة.

 

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