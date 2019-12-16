رئاسة السلطة تجدد التأكيد على موقفها من اجراء الانتخابات في القدس

جددت رئاسة السلطة الفلسطينية في الضفة المحتلة، تأكيدها على أن لا اجراء للانتخابات الفلسطينية سواء التشريعية أو الرئاسية دون مناطق شرق القدس المحتلة.

وشددت رئاسة السلطة على لسان الناطق باسمها نبيل أبو ردينة، على أن اجراء الانتخابات تصويتا وترشحا داخل مناطق شرق القدس المحتلة غير قابلة للمساومة او التفاوض.

ويرى أبو ردينة أن موقف رئيس السلطة محمود عباس من قضية القدس ومقدساتها هو الذي أفشل صفقة القرن، وهو أيضا الذي أفشل الدولة ذات الحدود المؤقتة

وقال: "بدون القدس لا دولة ولا سلام ولا استقرار لأحد".

وأوضح ان القدس هي الخط الأحمر لكل الشعب الفلسطيني ولن يسمح لأحد بأن يتجاوزه أو أن يتساوق مع المشاريع التي تهدف لإنهاء القضية الفلسطينية.