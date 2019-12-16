مساء اليوم: عشرات الإصابات بالاختناق في مواجهات سبسطية

أصيب مساء اليوم الاثنين، عشرات المواطنين بالاختناق الشديد جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع بعد اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة سبسطية شمال مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سبسطية وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الشبان، الذين أصيبوا بالاختناق الشديد، وفقًا لرئيس بلدية سبسطية محمد عزام.

وقال عزام: "إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان، أصيب خلالها عشرات المواطنين بالاختناق".