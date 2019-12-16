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"كهرباء القدس" تحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية انقطاع التيار الكهربائي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:28 - 16 ديسمبر 2019
كهرباء كهرباء
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حملت شركة كهرباء محافظة القدس، شركة الكهرباء الإسرائيلية، مسؤولية تفاقم الأوضاع الإنسانية في كافة مناطق الامتياز في ظل استمرارها قطع الكهرباء ورفضها حتى اللحظة أي مقترحات من شأنها حل أزمة الديون المتراكمة على كهرباء القدس وتسويتها.

وأكدت شركة كهرباء محافظة القدس رفضها القاطع للإجراءات العقابية التي تواصل شركة الكهرباء الإسرائيلية تنفيذها بحق المواطنين في مناطق امتياز الشركة، لا سيما أنه يمس المواطنين الملتزمين، وذلك عبر قطعها التيار الكهربائي عن الخطوط المزودة للتيار الكهربائي.

وأضافت الشركة في بيان لها اليوم، أنها ترفض هذا القرار من قبل كهرباء إسرائيل جملة وتفصيلاً كونه إجراء سياسيا يندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي الذي يمس كل مواطن من أبناء شعبنا.

وحذرت الشركة من تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية والاقتصادية مع استمرار كهرباء إسرائيل بقطع وتقنين التيار الكهربائي عن مناطق الامتياز والتي قد تفضي إلى تدهور كافة القطاعات.

 

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