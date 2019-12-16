"حكاية الفجر" رسالة سرايا القدس للاحتلال الإسرائيلي

عرضت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مساء اليوم الاثنين فيديو كليب عن حكاية الفجر والتي تتحدث عن قائد أركان المقاومة بهاء أبو العطا.

وشهد كليب حكاية الفجر، صور وفيديوهات عديدة للقائد أبو العطا أثناء عمليات التدريب لمجاهدي سرايا القدس، كما يعرض إطلاق صواريخ السرايا تجاه مغتصبات الاحتلال الإسرائيلي.

وتضمن الكليب الجهادي رسالة قوية من سرايا القدس حيث جاء في كلمات الانشودة: "فهنا سرايا القدس كل الأرض فالتسمع فتح الحساب أبا سليم وردنا يتبع".

يُشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اغتالت القائد أبو العطا بتاريخ (2019-12-11) مما دفع مجاهدي سرايا القدس للرد على جريمة الاغتيال بإطلاق وابل من الصواريخ المباركة.

وخلال معركة صيحة الفجر أجبر مئات الآلاف من المستوطنين الإسرائيليين للجوء إلى الملاجئ على مدار ساعات المعركة وأغلقت المدارس والجامعات والغيت الفعاليات كافة، مما عرض الاحتلال لخسائر اقتصادية فادحة وصلت لمئات آلاف الشواكل.