ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

"حكاية الفجر" رسالة سرايا القدس للاحتلال الإسرائيلي

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 19:11 - 16 ديسمبر 2019
قائد أركان المقاومة بهاء أبو العطا.JPG قائد أركان المقاومة بهاء أبو العطا.JPG
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

عرضت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مساء اليوم الاثنين فيديو كليب عن حكاية الفجر والتي تتحدث عن قائد أركان المقاومة بهاء أبو العطا.

وشهد كليب حكاية الفجر، صور وفيديوهات عديدة للقائد أبو العطا أثناء عمليات التدريب لمجاهدي سرايا القدس، كما يعرض إطلاق صواريخ السرايا تجاه مغتصبات الاحتلال الإسرائيلي.

وتضمن الكليب الجهادي رسالة قوية من سرايا القدس حيث جاء في كلمات الانشودة: "فهنا سرايا القدس كل الأرض فالتسمع فتح الحساب أبا سليم وردنا يتبع".

يُشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اغتالت القائد أبو العطا بتاريخ (2019-12-11) مما دفع مجاهدي سرايا القدس للرد على جريمة الاغتيال بإطلاق وابل من الصواريخ المباركة.

وخلال معركة صيحة الفجر أجبر مئات الآلاف من المستوطنين الإسرائيليين للجوء إلى الملاجئ على مدار ساعات المعركة وأغلقت المدارس والجامعات والغيت الفعاليات كافة، مما عرض الاحتلال لخسائر اقتصادية فادحة وصلت لمئات آلاف الشواكل.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات