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هذه أعداد المهاجرين اليهود لفلسطين المحتلة!

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:18 - 16 ديسمبر 2019
مهاجرين يهود مهاجرين يهود
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كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، عن أعداد المهاجرين اليهود الذين وصلوا فلسطين المحتلة، منذُ بداية عام 2019.

وذكرت القناة السابعة العبرية، نقلاً عن المكتب المركزي للإحصاء "الإسرائيلي"، بشأن بيانات الهجرة، بان اعداد المهاجرين الذين وصلوا لـ"إسرائيل" خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2019، إلى   27.3 ألف مهاجر ، مشيرةً إلى ارتفاع نسبة الهجرة بنحو ٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح مكتب الإحصاء، إنّ 3.3 مليون مهاجرًا يهوديًا وصلوا الأراضي المحتلة، منذُ بداية التسعينات الماضي، ما نسبته 43.7%.

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