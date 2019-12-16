قاسم: نقل الاحتلال التعسفي للأسرى خرق للقوانين والأعراف الانسانية

أكد الناطق باسم حركة حماس الأستاذ حازم قاسم، اليوم الاثنين، ان اقدام مصلحة سجون الاحتلال "الاسرائيلي" على النقل التعسفي للأسرى هو استمرار للقمع الممنهج للأسرى، وخرق لكل القوانين والأعراف الإنسانية.

وأوضح قاسم، ان نقل الاسرى من سجن "ايشيل" إلى سجن نفحة، ومنعهم من أخذ مقتنياتهم، جريمة يواصل بها الاحتلال بحق اسرانا للنيل منهم.

وبين ان أسرانا الأبطال سيظلون عنواناً للصمود والتحدي، وأن إرادتهم المتعاظمة ستهزم سياسة السجان الصهيوني، وسيُبدد نور أملهم بالحرية ظلمة السجن وعتمته.

وأشار إلى أن قضية الأسرى ستظل على رأس سلم أولويات الحركة، كما انها ستدعم صمودهم ومساندة ذويهم، وصولاً لتحريرهم من السجن.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، بأن الاحتلال نقل جميع الأسرى في قسم 10 بسجن "ايشيل" إلى سجن "نفحة" بشكل مفاجئ، ويمنعهم من أخذ مقتنياتهم الخاصة.