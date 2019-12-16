امريكيا تطلب من العراق حماية منشآتها العسكرية

أفادت وسائل إعلام دولية، اليوم الاثنين، بأن وزير الدفاع الأمريكي مارك سبر، طلب من الحكومة العراقية، حماية المنشآت العسكرية للتحالف الدولي من القصف.

وأوضحت، ان مارك سبر، هاتف رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، وتناولا استمرار التعاون بين الجانين ودعم جهود قواته ضد ما اسماه "الإرهاب"، للحفاظ على استقرار القرار. بحسب ما أورده موقع سكاي نيوز.

وشدد وزير الدفاع على ضرورة اتخاد إجراءات إضافية من أجل وقف تعرض المنشآت العسكرية من القصف.

وفي المقابل، دعا رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، جميع الدول لبذل مساعيها الجادة لمنع أي تصعيد قادم، يعرض أمن بلاده للخطر.

وأشار إلى أن إضعاف حكومته سيكون مشجعًا للأطراف التي تريد زعزعة استقرار امن العراق، وضرب نسيجه ووحدة مصيره.

يشار إلى أن العراق يشهد حراكاً شعبياً، منذُ أكتوبر الماضي، ضد تردي الأوضاع الاقتصادية والفساد الحكومي، فيما أطلقت عناصر الامن وأشخاص مجولين النار صوب المحتجين، أسفر عن مقتل حوالي 450 متظاهرًا، وآلاف الجرحى. بحسب مفوضية حقوق الانسان.