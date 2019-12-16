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الاحتلال يستغل حالة الهدوء لانهاء بناء الجدار على حدود غزة

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 16:57 - 16 ديسمبر 2019
جدار جدار
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ذكرت وسائل الاعلام العبرية مساء اليوم الاثنين أن جيش الاحتلال يستغل حالة الهدوء الحالية في قطاع غزة في بناء الجدار الأمني على امتداد الحدود مع القطاع.

ووفقاً لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فإن وتيرة العمل في بناء الجدار تتسارع، في ظل حالة الهدوء النسبي التي تشهدها حدود قطاع غزة، مشيرة الى أنه وبحلول نهاية عام 2020 سينتهي العمل فيه، كما أنه سيساهم بشكل كبير بإضفاء الشعور بالأمان للمستوطنين في غلاف غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجدار الذي يجري بناؤه مرتفع وعميق، و من شأنه أيضاً أن يحل تهديدات الاختراق فوق وتحت الأرض.

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