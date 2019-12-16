شاهد: فرح إماراتي يحقق شهرة واسعة لهذا السبب

حقق فرح في الإمارات، شهرة واسعة تجاوزت حدود الدولة، كما قدم آلاف المدونين من مختلف الدول العربية، تهانيهم للزوجين وإشادتهم بدور والد العروس في الحفل.

وأقيم الفرح في منزل والد العروس بدلًا من صالة أفراح في أحد الفنادق كما هو معتاد، حيث بادر والد العروس لتخفيف الأعباء المالية عن الزوج الجديد، الذي كان سيلجأ للاقتراض من أحد البنوك.

ونشر والد العروس، ويدعى بن مهاه المزروعي، صورة لمنزله على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تم تزيين واجهته الخارجية بالإضاءة قبل توجيه الدعوات للأقارب والأصدقاء إلى عنوان المنزل.

زواج ابنتي :سألني العريس: اين تفضل وبأي فندق أن تكون حفلة الزواج؟ قلت: ماهي التكلفة المالية المرصودة؟ وهل هناك ترتب قرض بنكي؟ قال نعم: قلت: اعد القرض للبنك وعمل حفلتك ببيت العروس ونتهينا رد: لماذا يا عمي قلت: أرغب بتزويج ابنتي لعريس غير مضغوط بالحياة وبدون قروض وكثير الإبتسام. pic.twitter.com/JdRqYtvyL1 — بن مهاه المزروعي (@Binmaha) December 15, 2019

وتدفقت الردود على تغريدة المزروعي، كما تناقلها عشرات الآلاف وسط إشادات واسعة بتصرف الأب الذي كسر التقاليد المتبعة في إقامة حفلات زواج باهظة يعاني منها المقبلون على الزواج في دول الخليج بشكل خاص وفي العالم العربي بشكل عام.

ويواجه الكثير من المقبلين على الزواج في الإمارات وباقي دول الخليج، مشكلة التكاليف الباهظة قبل الوصول للزواج رغم جهود المؤسسات والجمعيات الأهلية لحث العائلات على وقف هذه العادات غير المفيدة.